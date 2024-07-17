Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan trafiği felç etti

ERZİNCAN-SİVAS KARA YOLUNDA HEYELAN

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Tüneller mevkisinde, yoğun yağışlar sonucu meydana gelen heyelan, trafiği olumsuz etkiledi. Heyelan nedeniyle yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı, araç sürücüleri uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Yoğun yağışların etkisiyle Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Tüneller mevkisinde büyük bir heyelan meydana geldi. Yolun tek yönlü olarak ulaşıma kapanmasına sebep olan heyelan, hem sürücüler hem de yolcular için zorlu anlar yaşanmasına neden oldu.



Heyelan sonrasında jandarma ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal ederek güvenlik önlemleri aldı. Heyelan bölgesinde Karayolları ekipleri tarafından başlatılan yoğun çalışmalar, yolun temizlenmesi ve trafiğin normale dönmesi için aralıksız sürdü. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde, yol kısa sürede heyelandan temizlendi ve yeniden ulaşıma açıldı.



ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Heyelan nedeniyle yolda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yolun kapalı kalması süresince sürücüler ve yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı. Karayolları ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yol tamamen temizlendikten sonra, trafik akışı normale döndü.

Heyelan meydana gelen bölge ve ekiplerin yoğun çalışmaları dronla görüntülendi. Görüntülerde, heyelanın yol açtığı hasar ve ekiplerin hummalı çalışmaları net bir şekilde görüldü. Dron görüntüleri, olayın ciddiyetini ve ekiplerin ne denli özverili çalıştığını gözler önüne serdi.



Yetkililer, heyelan riskinin bulunduğu bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyardı.

