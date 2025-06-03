DOLAR
39,14 0,21%
EURO
44,59 0,77%
ALTIN
4.228,23 0,77%
BITCOIN
4.123.206,04 -0,57%

Erzurum'da Bayram Öncesi Yaşlılara Temizlik ve Bakım Hizmeti

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi 250 yaşlı aileye temizlik ve bakım hizmeti sunarak bayramlık kıyafetler hediye etti.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 13:46
Erzurum'da Bayram Öncesi Yaşlılara Temizlik ve Bakım Hizmeti

Erzurum'da Bayram Sevinci

Erzurum'da Kurban Bayramı öncesinde, Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi yaşlılar için anlamlı bir proje gerçekleştirdi. Yaşlıların evlerini temizleyip, saç kesimlerini yapan ekipler, onlara bayramlık kıyafetler de hediye etti.

Büyükşehir Belediyesinden Anlamlı Destek

Yapılan açıklamalara göre, bu hizmetler '2025 Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında hayata geçirildi. Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in talimatıyla, maddi durumu yetersiz olan 250 ailenin evleri temizlendi, ve saç kesim bakımları yapıldı.

Yaşlılara Moral ve Destek

Başkan Sekmen, açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda 2025 yılı 'Aile Yılı' olarak ilan edildi. Bu kapsamda aile kavramının önemini vurgulayan projelerle yaşlılarımızın yüzünü güldürmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sevgi ve Destekle Dolup Taşan Bir Bayram

Kurban Bayramı'na özel olarak, 65 yaş üstü yoksul 250 aileye yönelik gerçekleştirilen bu hizmet, yaşlılara moral vermek amacıyla düzenlendi. Sekmen, "Ekiplerimiz yaşlılarımızın evlerini temizledi, saç kesim ve bakımlarını yaptı. Ardından onlara bayramlıklarını takdim ettik" şeklinde konuştu.

Erzurum'da Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerini temizleyip saç kesimlerini...

Erzurum'da Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerini temizleyip saç kesimlerini ve bakımlarını yapan Büyükşehir Belediyesi, onlara bayramlık kıyafetler de hediye etti.

Erzurum'da Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerini temizleyip saç kesimlerini...

Erzurum'da Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerini temizleyip saç kesimlerini ve bakımlarını yapan Büyükşehir Belediyesi, onlara bayramlık kıyafetler de hediye etti.

İLGİLİ HABERLER

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Halkbank'tan 85.000 TL Promosyon: Fatsa'daki Öğretmenleri Sevindirdi

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL'yi Unutursanız 7.438 TL Ceza!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 500 Bin Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı: İki Kadın Firarda
2
Bakan İshıkan, Suriyeli Mevkidaşı ile İşbirliği Görüşmesi Yaptı
3
Cevdet Yılmaz, Kurban Vekaletini Türk Kızılay'a Verdi
4
Samsun'da Köy Okuluna Darbuka Desteği: Öğrenciler Ritim Tutuyor
5
Gaziantep'te Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Anne ve İki Çocuğu İçin Tören Düzenlendi
6
Büyükelçi Ökem, Kırgız Milli Üniversitesi'nin 100. Yılını Kutladı
7
İslahiye'de 18 Yeni Kalıcı Konut Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor

Kepez'de Halk Market Projesi: Emeklilere ve Dar Gelirlilere Bayram Müjdesi

Halkbank'tan 85.000 TL Promosyon: Fatsa'daki Öğretmenleri Sevindirdi

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL'yi Unutursanız 7.438 TL Ceza!

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde