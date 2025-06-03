Erzurum'da Bayram Öncesi Yaşlılara Temizlik ve Bakım Hizmeti

Erzurum'da Bayram Sevinci

Erzurum'da Kurban Bayramı öncesinde, Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi yaşlılar için anlamlı bir proje gerçekleştirdi. Yaşlıların evlerini temizleyip, saç kesimlerini yapan ekipler, onlara bayramlık kıyafetler de hediye etti.

Büyükşehir Belediyesinden Anlamlı Destek

Yapılan açıklamalara göre, bu hizmetler '2025 Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında hayata geçirildi. Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in talimatıyla, maddi durumu yetersiz olan 250 ailenin evleri temizlendi, ve saç kesim bakımları yapıldı.

Yaşlılara Moral ve Destek

Başkan Sekmen, açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda 2025 yılı 'Aile Yılı' olarak ilan edildi. Bu kapsamda aile kavramının önemini vurgulayan projelerle yaşlılarımızın yüzünü güldürmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sevgi ve Destekle Dolup Taşan Bir Bayram

Kurban Bayramı'na özel olarak, 65 yaş üstü yoksul 250 aileye yönelik gerçekleştirilen bu hizmet, yaşlılara moral vermek amacıyla düzenlendi. Sekmen, "Ekiplerimiz yaşlılarımızın evlerini temizledi, saç kesim ve bakımlarını yaptı. Ardından onlara bayramlıklarını takdim ettik" şeklinde konuştu.

Erzurum'da Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerini temizleyip saç kesimlerini ve bakımlarını yapan Büyükşehir Belediyesi, onlara bayramlık kıyafetler de hediye etti.

Erzurum'da Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerini temizleyip saç kesimlerini ve bakımlarını yapan Büyükşehir Belediyesi, onlara bayramlık kıyafetler de hediye etti.