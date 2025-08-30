DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.458.031,91 -0,78%

Erzurum'da Cağ Kebabı Restoranında Yangın Çatılara Sıçradı

Erzurum Yakutiye'de cağ kebabı restoranında çıkan yangın büyüyerek yan binaların çatısına sıçradı; itfaiye ekipleri müdahale ederken vatandaşlar tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 00:56
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 00:56
Erzurum'da Cağ Kebabı Restoranında Yangın Çatılara Sıçradı

Erzurum'da Cağ Kebabı Restoranında Yangın Çatılara Sıçradı

Yakutiye'de gece çıkan yangın büyüdü; ekipler müdahale ediyor

Erzurum'da, Yakutiye ilçesindeki bir cağ kebabı restoranında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yan binaların çatısına sıçradı.

Yangın, gece saatlerinde başladı ve hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Restoranın yanındaki binaların çatısına da sıçrayan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor; bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan ekipler, yangının sıçradığı binalardaki vatandaşları tahliye etti.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bangladeş'te 16 Kişi 'Terörle Mücadele' Yasası Kapsamında Tutuklandı
2
TAG Otoyolu'nda Otobüs Yangını: 31 Yolcu Tahliye Edildi
3
Burhanettin Duran'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
4
Atina'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonu
5
İsrail'in Gazze'de 233 İslam alimi ve 20 Hristiyanı hedef aldığı iddiası
6
Bingöl'de 33 Asker İçin Anma Töreni Düzenlendi
7
Bahçeli'den Terör Mesajı: 'Kardeşlik Kazanacak, Terör Kaybedecek!'

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı