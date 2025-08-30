Erzurum'da Cağ Kebabı Restoranında Yangın Çatılara Sıçradı

Yakutiye'de gece çıkan yangın büyüdü; ekipler müdahale ediyor

Erzurum'da, Yakutiye ilçesindeki bir cağ kebabı restoranında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yan binaların çatısına sıçradı.

Yangın, gece saatlerinde başladı ve hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Restoranın yanındaki binaların çatısına da sıçrayan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor; bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan ekipler, yangının sıçradığı binalardaki vatandaşları tahliye etti.