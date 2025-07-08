Erzurum'da İlk İlaç Ham Maddesi Üretildi: Stok Sorunları İçin Çözüm Yolda!

İlaç Ham Maddesi Üretiminde Tarihi Adım

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum'daki İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde ilk ilaç ham maddesinin üretildiğini duyurdu. Üretim, Çin'deki maliyetlerin altında gerçekleşiyor ve stratejik bir öneme sahip.

11 Grup ve 88 Bilim İnsanı Görevde

Hacımüftüoğlu, enstitüde 3 ay içinde 11 gruptan oluşan 88 bilim insanının çalışmalara başladığını belirtti. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Stratejik Çalışmalarla Dışa Bağımlılık Azalıyor

Hacımüftüoğlu, "Daha önce tamamen Hindistan ve Çin'e bağımlıydık. Bu projeyle, Türkiye'nin kritik ilaçların %75'ini üretiyoruz denemelerine yanıt veriyoruz" diye konuştu. Erzurum'da 2 bin eczanede bulunan ilaçların özetlendiğini ve en kritik 100 maddenin burada üretileceğini ifade etti.

Başarıyla Tamamlanan İlk Üretim Çalışması

Rektör, "Piyasada satılan ilaçlarla ilgili çalışmalarımıza başladık. İlk çalışmamızı 1 kilo ile yaptık, daha sonra ton seviyesine çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

Sağlık Turizmi İçin İşbirlikleri

Azerbaycan ile sağlık turizmi projeleri üzerinde çalıştıklarını belirten Hacımüftüoğlu, doktorların Azerbaycan'la işbirliği içerisinde poliklinik hizmetleri sunarak, hastaları Erzurum'a transfer ettiklerini söyledi.

Uluslararası İşbirlikleri ve Gelecek Hedefleri

Son olarak, 10 dünya üniversitesiyle anlaşmalar yaptıklarını ve 100 akademisyenin ABD'ye gönderileceğini de duyurdu. Rektör, bu tür işbirliklerinin Türkiye'nin uluslararası alandaki etkinliğini artıracağını vurguladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Ata Uygulama Oteli'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hacımüftüoğlu, göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Ata Uygulama Oteli'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hacımüftüoğlu, göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili sunum yaptı.