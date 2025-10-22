Erzurum'da İmamın Kedi Şefkati: Camide Leğende Bakım

Erzurum Hınıs'ta İmamın Kedi Şefkati

Astsubay Ömer Halisdemir Cami imamı Yunus Çaykara, cami çevresinde sahip çıktığı yaklaşık 10 kedi ile örnek oluyor. Kedileri mamayla düzenli besleyen Çaykara, leğende bebek gibi yıkayarak onların bakımını üstleniyor ve bazı kedileri cami içine alıyor.

Merhamet ve hoşgörü mesajı

Çaykara, AA muhabirine yaptığı açıklamada camide vaazlarda sık sık merhamet ve hoşgörüden bahsettiklerini, bunların sadece insanlara değil hayvanlara da gösterilmesi gerektiğini vurguladığını söyledi. Bu bilinçle cami cemaatinin de katılımıyla kedilerin günlük ihtiyaçları karşılanıyor.

Veteriner desteği ve kış önlemleri

Çaykara, kedilerin mama ve su ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılandığını, herhangi bir hastalık durumunda ise veteriner hekim desteğiyle tedavilerinin yapıldığını belirtti. İlçenin soğuk iklimine dikkat çekerek kışın eksi 30 dereceleri gördüklerini, hayvanların üşümemesi için cami altında ısıtılan bir alan açtıklarını ifade etti.

Çaykara'nın bu yaklaşımı, cami cemaatine hayvan sevgisini aşılamak ve topluma merhamet örneği sunmak açısından dikkat çekiyor.

