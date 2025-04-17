DOLAR
38,06 0,25%
EURO
43,49 0,44%
ALTIN
4.042,62 1,21%
BITCOIN
3.216.957,93 -0,32%

Erzurum'da İzinsiz Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzurum İspir'de izinsiz kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 17:30
Erzurum'da İzinsiz Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzurum'un İspir ilçesinde, izinsiz kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Numanpaşa Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını değerlendirdi. Yapılan incelemeler sonucu, düzenlenen operasyonda kazı yapmakta olan 4 şüpheli tespit edildi.

Operasyonda, şüphelilerin kazı sırasında kullandıkları 1 dedektör, 7 kürek, 2 kazma, 2 levye ve 2 matkap ucu gibi malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Erzurum'un İspir ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 dedektör...

Erzurum'un İspir ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 dedektör, 7 kürek, 2 kazma, 2 levye ve 2 matkap ucu ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Adalet Bakanı Tunç'tan Yargı ve İş Dünyası Sempozyumu'nda Önemli Açıklamalar
3
Konya'da Otomobil Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, Diğeri Ağır Yaralı
4
Emine Gülay'ın Kına Gecesi Hayali Burdur'da Gerçekleşti
5
Erzurum'da Eşini Boğarak Öldüren Kişi Tutuklandı
6
Türk Tarih Kurumu'ndan 'Türklere Yönelik Ermeni Mezalimi' Paneli
7
Osmaniye'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni Ortaya Çıktı

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor