Erzurum'da İzinsiz Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzurum'un İspir ilçesinde, izinsiz kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Numanpaşa Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını değerlendirdi. Yapılan incelemeler sonucu, düzenlenen operasyonda kazı yapmakta olan 4 şüpheli tespit edildi.
Operasyonda, şüphelilerin kazı sırasında kullandıkları 1 dedektör, 7 kürek, 2 kazma, 2 levye ve 2 matkap ucu gibi malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edildi.
Erzurum'un İspir ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 dedektör, 7 kürek, 2 kazma, 2 levye ve 2 matkap ucu ele geçirildi.