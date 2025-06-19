Erzurum'da Kentsel Dönüşüm Projesi İçin Temel Atıldı

Temel Atma Töreni Erzurum'da Gerçekleşti

Erzurum, kentsel dönüşüm projeleriyle yenileniyor. Merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde, 42 konut ve 4 iş yeri için düzenlenen temel atma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Çiftçi'den Duygusal Açıklamalar

Vali Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, şehirlerin sadece yapılar değil, geçmişin izlerini taşıyan canlı organizmalar olduğunu vurgulayarak, "Kentsel dönüşüm projelerimiz, tarihimize, kültürümüze ve sosyal dokumuza sahip çıkma vesilesidir. Bugün temelini attığımız projemiz, 'Korunan tarih, dönüşen şehir Erzurum' anlayışının bir yansımasıdır," dedi.

Büyükşehir Belediyesinden Kentsel Dönüşüm Vurgusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentsel dönüşümün Erzurum için önemli olduğunu belirterek, "Mahallede yoğun bir şekilde kentsel dönüşüm çalışmaları var. Bundan sonra da bu çalışmaların artarak devam edeceğini söylemek istiyorum," ifadelerini kullandı. Sekmen, ayrıca Erzurum'un kentsel dönüşümdeki başarılarıyla ülke genelinde model oluşturduğunu belirtti.

Güçlü Bir Gelecek İçin Çalışmalar Sürecek

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum'un kentsel dönüşüm projeleriyle Türkiye’de rol model olduğunu vurgulayarak, "Güvenli, depreme dayanıklı binalar üretiyoruz. Taşra ilçelerimize de kentsel dönüşüm projelerini taşıdık," diye konuştu.

Temel atma törenine, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar da katıldı.

Erzurum'da, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılacak 42 konut ve 4 iş yeri için temel atma töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde "Abdurrahman Gazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Projesi" töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Vali Mustafa Çiftçi, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve vatandaşlar katıldı.

Erzurum'da, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılacak 42 konut ve 4 iş yeri için temel atma töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde "Abdurrahman Gazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Projesi" töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Vali Mustafa Çiftçi, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve vatandaşlar katıldı.