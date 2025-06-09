DOLAR
39,27 -0,2%
EURO
44,88 -0,18%
ALTIN
4.204,3 -0,19%
BITCOIN
4.328.341,76 -1,41%

Erzurum'da Sağlık Çalışanları Bayramda Gazze İçin Yürüdü

Erzurum'da sağlık çalışanları, Kurban Bayramı'nda Gazze'deki zulmü protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 21:38
Erzurum'da Sağlık Çalışanları Bayramda Gazze İçin Yürüdü

Erzurum'da Sağlık Çalışanları Gazze İçin Ses Yükseltti

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, Kurban Bayramı'nda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve bu zulme dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Birlikte Hareket Ettiler

Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde toplanan doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ve diğer sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Abdurrahman Gazi Vakfı'nın Açıklamaları

Abdurrahman Gazi Vakfı Başkan Yardımcısı Şerafettin Macit, grup adına yaptığı konuşmada, 82 haftadır İsrail'in zulmünü haykırmak için meydanda bulunduklarını ifade etti.

Gazze'deki Durum Üzerine Açıklama

Macit, Gazze halkının vahşice katledilmesine ve tarihten silinmeye çalışılmasına tanıklık ettiklerini belirterek, "Gazze'deki açlığın bitmesi için kıvılcım olabilecek bir gelişmeyi heyecanla takip ettik. 12 güzel insan, gıda ve tıbbi malzeme taşıyan 'Madleen' isimli gemiyle uluslararası sularda tüm yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde Gazze'ye yardım götürmeye çalıştı. Gece saatlerinde, Gazze'ye yakın bir noktada İsrail tarafından durduruldular ve tutuklandılar," dedi.

İsrail'in İnsan Hakları İhlalleri

Macit, 2 yıllık süreçte insan haklarını ihlallerine devam eden İsrail'in, bu sefer de yardım gemisindeki sivilleri hukuksuz bir şekilde tutukladığını vurguladı. Ayrıca, dünyaya daha iyi gözükmek için aktivistlere su ve sandviç dağıtırken çekilmiş fotoğraflar paylaştıklarını sözlerine ekledi.

Uluslararası Mücadele Çağrısı

Macit, "Madleen gemisi, suskunluklara inat dünyaya insanlık dersi vermek için yola çıktı. Belki Gazze'ye bir gram un ulaştırmadılar ama İsrail'i rahatsız ettiler ve onların rezil yüzlerini dünyaya gösterdiler. Belki bu gemi engellendi ama yüzlerce yardım gemisinin dünyanın dört bir yanından çıkarak aynı anda Gazze'ye doğru ilerlemesi için o kutlu yolu açtılar. Bu 12 adanmış ruh, tıpkı Nuh'un gemisi gibi insanlığın son kalan vicdanını kurtarmak için bindi gemiye. Biz de onlara karşı görevimizi yerine getirelim. Uluslararası hukuk mücadelesi başlatalım, seslerini duyuralım, tepkimizi verelim ve yeni vicdan gemilerini hazırlayalım," şeklinde konuştu.

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, Bayramda da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto...

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, Bayramda da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, Bayramda da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto...

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, Bayramda da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz'da Benzin, Sigara ve Alkol Fiyatlarına Yüzde 13 Zam Geliyor!

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

Vakıf Katılım'dan Şok Bayram İkramiyesi: Maaşların Yarısı Kadar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TDV, Togo'da Kurban Eti Dağıtımında 21 Bin Aileye Destek Oldu
2
Tunus'tan Gazze'ye Mağrip Direniş Konvoyu Yola Çıktı
3
Osmaniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
4
Ordu'da İntihar İddiasında Kayınvalide Tutuklandı
5
İngiltere Büyükelçisi Morris, Fethiye Belediye Başkanı Karaca'yı Ziyaret Etti
6
Özgür Özel'den İlhan Cihaner'e Taziye Ziyareti
7
Iğdır'da Öğrenciler Ermeni Katliamını Unutmadı

Beykoz Belediyesi'nden Anneler ve Çocuklara Özel Destek: Yüzde 30-50 İndirimler!

Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!

Bakan Işıkhan'dan Anneler İçin Rekor Emzirme Ödeneği Müjdesi

Temmuz'da Benzin, Sigara ve Alkol Fiyatlarına Yüzde 13 Zam Geliyor!

Vakıf Katılım'dan Şok Bayram İkramiyesi: Maaşların Yarısı Kadar!

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri