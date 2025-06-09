Erzurum'da Sağlık Çalışanları Bayramda Gazze İçin Yürüdü

Erzurum'da Sağlık Çalışanları Gazze İçin Ses Yükseltti

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, Kurban Bayramı'nda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve bu zulme dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Birlikte Hareket Ettiler

Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Cami önünde toplanan doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ve diğer sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Abdurrahman Gazi Vakfı'nın Açıklamaları

Abdurrahman Gazi Vakfı Başkan Yardımcısı Şerafettin Macit, grup adına yaptığı konuşmada, 82 haftadır İsrail'in zulmünü haykırmak için meydanda bulunduklarını ifade etti.

Gazze'deki Durum Üzerine Açıklama

Macit, Gazze halkının vahşice katledilmesine ve tarihten silinmeye çalışılmasına tanıklık ettiklerini belirterek, "Gazze'deki açlığın bitmesi için kıvılcım olabilecek bir gelişmeyi heyecanla takip ettik. 12 güzel insan, gıda ve tıbbi malzeme taşıyan 'Madleen' isimli gemiyle uluslararası sularda tüm yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde Gazze'ye yardım götürmeye çalıştı. Gece saatlerinde, Gazze'ye yakın bir noktada İsrail tarafından durduruldular ve tutuklandılar," dedi.

İsrail'in İnsan Hakları İhlalleri

Macit, 2 yıllık süreçte insan haklarını ihlallerine devam eden İsrail'in, bu sefer de yardım gemisindeki sivilleri hukuksuz bir şekilde tutukladığını vurguladı. Ayrıca, dünyaya daha iyi gözükmek için aktivistlere su ve sandviç dağıtırken çekilmiş fotoğraflar paylaştıklarını sözlerine ekledi.

Uluslararası Mücadele Çağrısı

Macit, "Madleen gemisi, suskunluklara inat dünyaya insanlık dersi vermek için yola çıktı. Belki Gazze'ye bir gram un ulaştırmadılar ama İsrail'i rahatsız ettiler ve onların rezil yüzlerini dünyaya gösterdiler. Belki bu gemi engellendi ama yüzlerce yardım gemisinin dünyanın dört bir yanından çıkarak aynı anda Gazze'ye doğru ilerlemesi için o kutlu yolu açtılar. Bu 12 adanmış ruh, tıpkı Nuh'un gemisi gibi insanlığın son kalan vicdanını kurtarmak için bindi gemiye. Biz de onlara karşı görevimizi yerine getirelim. Uluslararası hukuk mücadelesi başlatalım, seslerini duyuralım, tepkimizi verelim ve yeni vicdan gemilerini hazırlayalım," şeklinde konuştu.

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, Bayramda da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, Bayramda da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.