Erzurum'da Sel Felaketi: 3 Mahallede Zarar Oluştu

Erzurum'da Sel Felaketi Başgösterdi

Erzurum'un Oltu ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan sel, Çatak, Nüğürcük ve Süleymanlı mahallelerinde büyük zararlara yol açtı. Valilikten gelen açıklamalara göre, bu bölgelerdeki evler, ahırlar ve ekili tarım alanları hasar gördü.

İncelemelerde Bulunan Yetkililer

Olayı yerinde incelemek üzere Vali Mustafa Çiftçi, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, İl AFAD Müdürü Selahattin Karslı ve ilçe kurum amirleri bölgeye intikal etti. İncelemelerde bulunan Çiftçi, selden etkilenen evleri yürüyerek gezdi ve vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hasar Tespit Çalışmaları Tamamlandı

Vali Çiftçi, yaptığı açıklamada, selin etkili olduğu 3 mahallede toplamda 10 ev, 15 ahır ve ekili alanlarda hafif zarar meydana geldiğini belirtti. Ayrıca, devletin tüm kurumlarının afet bölgesinde aktif olarak çalıştığını ve gerekli hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Erzurum'un Oltu ilçesindeki 3 mahallede etkili olan sel ev, ahır ve ekili alanlara zarar verdi. Vali Mustafa Çiftçi, beraberindeki Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, İl AFAD Müdürü Selahattin Karslı ve ilçe kurum amirleri ile ilçeye bağlı Çatak, Nüğürcük ve Süleymanlı Mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Erzurum'un Oltu ilçesindeki 3 mahallede etkili olan sel ev, ahır ve ekili alanlara zarar verdi. Vali Mustafa Çiftçi, beraberindeki Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, İl AFAD Müdürü Selahattin Karslı ve ilçe kurum amirleri ile ilçeye bağlı Çatak, Nüğürcük ve Süleymanlı Mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Erzurum'un Oltu ilçesindeki 3 mahallede etkili olan sel ev, ahır ve ekili alanlara zarar verdi. Vali Mustafa Çiftçi, beraberindeki Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, İl AFAD Müdürü Selahattin Karslı ve ilçe kurum amirleri ile ilçeye bağlı Çatak, Nüğürcük ve Süleymanlı Mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Erzurum'un Oltu ilçesindeki 3 mahallede etkili olan sel ev, ahır ve ekili alanlara zarar verdi. Vali Mustafa Çiftçi, beraberindeki Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, İl AFAD Müdürü Selahattin Karslı ve ilçe kurum amirleri ile ilçeye bağlı Çatak, Nüğürcük ve Süleymanlı Mahallelerinde incelemelerde bulundu.