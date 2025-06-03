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Erzurum'da Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması Başlıyor

Erzurum, 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması'na ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 15:58
Erzurum'da Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması Başlıyor

Erzurum, Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması'na Hazırlanıyor

Erzurum'da, 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması için protokol imzaları atıldı. Vali Mustafa Çiftçi, etkinliğin amacını, kış sporlarıyla birlikte yaz sporlarının da Erzurum'da yapılacağını göstermek olarak belirtti.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen imza törenine, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve çevre belediye başkanları katıldı. Etkinlik, "Sınır Yok Sadece Sen Varsın" sloganıyla başlayacak.

Doğanın Keyfini Çıkaracaklar

Katılımcılara ilk olarak eğitim verilecek ve ardından çeşitli doğa sporları etkinlikleri düzenlenecek. Katılımcılar, kamplar, bisiklet turları, koşu, tırmanış ve kano gibi birçok etkinlikte yer alacak. Yaklaşık 10 ülkenin ve pek çok üniversite öğrencisinin katılımı ile kentin doğa turizminin daha fazla tanınması hedefleniyor.

Erzurum'un Yaz Sporlarına Dikkat Çekilecek

Vali Çiftçi, etkinliğin kentin turizmine önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade ederek, "Etkinlik, katılımcılara 4 gün boyunca eğitim vererek başlayacak. Narman ilçemizdeki yarışmalarla devam edecek. Yerli ve yabancı sporcular kayıt yaptırdı ve bu sayının artmasını bekliyoruz. Erzurum, sadece kış sporlarıyla değil, doğa, su ve yaz sporlarıyla da öne çıkacak,” dedi.

Uluslararası Katılım Bekleniyor

Macera Off-Road Arama ve Kurtarma Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, etkinlik için uzun bir hazırlık sürecinin ardından 5 ilçeyi birbirine bağlayan rotalar oluşturduklarını belirtti. Etkinlikte yaklaşık 22 üniversite öğrenci takımları ile birlikte yarışacak. Toptaş, şu anda 10 ülkeden 5'inin kayıt yaptırdığını ve katılımcıların kriz anında nasıl yönetim göstermesi gerektiği konusunda eğitim alacağını ifade etti. Katılım gösterecek ülkeler arasında Özbekistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs, Almanya, Irak ve Cezayir yer alıyor.

Erzurum'da 28 Haziran-10 Temmuz'da gerçekleştirilecek Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera...

Erzurum'da 28 Haziran-10 Temmuz'da gerçekleştirilecek Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması için protokol imzalandı. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen imza törenine, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyon Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Narman, İspir, Uzundere, Şenkaya ve Oltu ilçelerinin belediye başkanları ile kaymakamları katıldı.

Erzurum'da 28 Haziran-10 Temmuz'da gerçekleştirilecek Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera...

Erzurum'da 28 Haziran-10 Temmuz'da gerçekleştirilecek Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması için protokol imzalandı. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen imza törenine, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyon Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Narman, İspir, Uzundere, Şenkaya ve Oltu ilçelerinin belediye başkanları ile kaymakamları katıldı.

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