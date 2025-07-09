Erzurum'da Yaralı Şahin Doğaya Kavuştu

Erzurum'un Çat ilçesinde, yaralı halde bulunan bir şahin, tedavi sürecinin ardından özgürlüğüne kavuştu. Parmaksız Mahallesi'nde bir süre önce yaralı olarak keşfedilen şahin, Şakir Güler tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü'ne bildirildi.

DKMP ekipleri, hemen müdahale ederek kanadında yaralar tespit edilen şahini koruma altına aldı. veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından dikkatle bakılan şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından Kaymakam İrem Baha Yağan ve DKMP Erzurum Müdürü Nebi Doğan tarafından doğaya salındı.

Kaymakam Yağan, bu tür duyarlılık örneklerinin hem doğa sevgisini hem de toplumsal farkındalığı artırdığını dile getirerek, bu süreçte vatandaşların gösterdiği duyarlılık için teşekkür etti.

Erzurum'un Çat ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, bakım ve tedavisinin ardından doğaya bırakıldı. DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak (sağ 2) tarafından özenle bakılan şahin, tedavisinin ardından Kaymakam İrem Baha Yağan (sol 2) ve DKMP Erzurum Müdürü Nebi Doğan (sağda) tarafından doğaya salındı.

Erzurum'un Çat ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, bakım ve tedavisinin ardından doğaya bırakıldı. DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak (sağ 2) tarafından özenle bakılan şahin, tedavisinin ardından Kaymakam İrem Baha Yağan (sol 2) ve DKMP Erzurum Müdürü Nebi Doğan (sağda) tarafından doğaya salındı.