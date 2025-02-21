Erzurum Hınıs'ta 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Erzurum'un Hınıs ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Kaymakam Onur Bektaş, olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:12
Erzurum Hınıs'ta 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Erzurum Hınıs'ta 4,4 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Erzurum'un Hınıs ilçesinde, saat 15.27'de, 4,4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Hınıs ilçesi olarak belirlendi.

Depremin derinliği ise 6,94 kilometre olarak kaydedildi. Sarsıntının ardından, ilçede yaşayan halk evlerinden çıkarak sokağa döküldü. Karla kaplı alanda soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Kaymakam Onur Bektaş'tan Açıklama

Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, ilçede şu an için herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını ifade etti. Kaymakam Bektaş, ayrıca, depremin ardından devam eden araştırmaların sürdüğünü aktardı.

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