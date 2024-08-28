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Erzurum İspir'de Yangın Kontrol Altına Alındı

İspir'deki ormanlık alanda çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Ekim alanları ve meyve ağaçları zarar görmedi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 19:42
Erzurum İspir'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Erzurum'un İspir İlçesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Erzurum'un İspir ilçesinde, meyve ağaçlarının ve ekim alanlarının bulunduğu bir ormanlık alanda meydana gelen yangın hızla kontrol altına alındı.

Yangının Çıkış Nedeni

Bademli Mahallesi'nde, belirlenemeyen bir sebepten dolayı ormanlık alanın alt kısmında yangın ortaya çıktı. Yangının sebebinin, arıcılık yapan bir kişinin anız yakması olduğu iddia edildi.

Olay Yerine Hızlı Müdahale

Yangının çıkmasıyla birlikte, olay yerine jandarma, itfaiye ve belediye ekipleri hızlıca sevk edildi. Ekipler, itfaiye araçları ve tankerler ile yangının büyümesini önlemek için su ile müdahalede bulundu.

Bademli Mahalle Muhtarı Ziyeddin Çelik, "Yaklaşık 25 dönümlük bir alanda yayılan yangın, ekiplerin yardımıyla kısa sürede kontrol altına alındı ve şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında ekim alanları ve meyve ağaçları zarar görmedi," şeklinde konuştu.

Halkın Birlikteliği ve Jandarmanın Soruşturması

Çelik, mahalle sakinleri olarak anız yakan kişi hakkında şikayette bulunduklarını da belirterek, jandarmanın konuyla ilgili bir soruşturma başlattığını ifade etti.

Erzurum'un İspir ilçesinde ekim alanları ve meyve ağaçlarının bulunduğu ormanlık bölgede çıkan...

Erzurum'un İspir ilçesinde ekim alanları ve meyve ağaçlarının bulunduğu ormanlık bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Erzurum'un İspir ilçesinde ekim alanları ve meyve ağaçlarının bulunduğu ormanlık bölgede çıkan...

Erzurum'un İspir ilçesinde ekim alanları ve meyve ağaçlarının bulunduğu ormanlık bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı.

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