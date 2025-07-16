Erzurum ve Çevre İllerde 15 Temmuz Şehitleri Anma Etkinlikleri Düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Tunceli'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Erzurum'da, aralıklarla yağan sağanağa rağmen kalabalık bir vatandaş grubu, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Caddesi'nde toplandı.

Etkinlikler, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Ardından, Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Rüstem Can dua etti. Vali Mustafa Çiftçi, konuşmasında darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçtiğini hatırlatarak, tüm şehitlere rahmet diledi. Çiftçi, "15 Temmuz, Türkiye'nin işgal edilemez olduğunu tüm dost ve düşmanların bir kez daha anladığı o kutlu gecedir" dedi.

Başkan Sekmen'den Güçlü Mesaj

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 15 Temmuz'un ezan, bayrak ve vatan için verilen bir mücadele olduğunun altını çizdi ve bugün terörsüz bir Türkiye hedefiyle ilerleyeceklerini vurguladı. Programda, Sancak Koşusu'nda yer alan sporcular, getirdikleri sancağı Vali Çiftçi’ye takdim etti. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gölbaşı'ndaki konuşması da katılımcılarla paylaşıldı.

Tunceli, Ardahan ve Ağrı'daki Anmalar

Tunceli’de Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualar edildi. Vali Şefik Aygöl, 15 Temmuz'un önemine vurgu yaptı. Ağrı'da ise Vali Mustafa Koç, şehit aileleriyle yemek yemenin ardından normal bir yürüyüş programı gerçekleştirdi ve meydanda İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yaptı.

Kars'ta düzenlenen yürüyüşte, 100 metre uzunluğundaki dev bayrakla etkinliğe katılanlar, vali ve milletvekilleriyle selamlaştı. Erzincan'da ise 15 Temmuz şehidi Recep Gündüz için anma programı yapılırken, Iğdır'da Vali Ercan Turan, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin direnişini öne çıkardı.

Etkinlikler boyunca tüm illerde camilerde sela okundu, katılımcılar zaman zaman yağmur altında "demokrasi nöbeti" tuttular.

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.