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Erzurum, Yaz Aylarında Turistlerin Yeni Gözdesi Oluyor

Erzurum, yaz aylarında da artan turist ziyaretleriyle dikkat çekiyor. Altyapı yatırımları ve doğal güzellikler, bölgeyi cazip hale getiriyor.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 11:16
Erzurum, Yaz Aylarında Turistlerin Yeni Gözdesi Oluyor

Erzurum, Bir Açık Hava Müzesi

Türkiye'nin kış turizmi merkezi olan Erzurum, şimdi de yaz aylarında turistlerin rotasına girmeyi başardı. Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri, kışın sunduğu güzelliklerinin yanı sıra tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve lezzetli yöresel gastronomisi ile yazda da ilgi görüyor.

Artan Turizm Talebi

Son yıllarda Erzurum, bir çok yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bir destinasyon haline geldi. Turistik Doğu Ekspresi ile gelen ziyaretçiler, Çifte Minareli Medrese, Ulu Camii, Lalapaşa Camii ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi mekanları keşfederek tarihsel bir yolculuğa çıkıyorlar. Ayrıca, Tortum Şelalesi, Narman Peribacaları ve Yedigöller gibi doğal güzelliklere olan ilgide her geçen yıl artış yaşanıyor.

Yatırımlar ve Gelişmeler

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, Erzurum'daki turist sayısındaki artışın en temel sebebinin turizm altyapısına yapılan yatırımlar olduğunu belirtiyor. Şenol, “Son zamanlarda kış turizminde sağladığımız ivmeyi yaz sezonunda da yakalamaya başladık.” ifadelerini kullandı. Bu artışla birlikte, şehirdeki turizm işletmelerinin de kendilerini geliştirdiğini vurguladı.

Yeniden Yükselişte

1980 öncesinde yabancı turistlerin yoğun olarak geldiği Erzurum, son 5 yılda Uzak Doğu, Almanya ve Fransa’dan gelen talepleri karşılamaya başladı. Şenol, “Altyapı çalışmalarımızla birlikte insanlar bu güzel bölgeyi keşfetmeye daha fazla ilgi göstermeye başladı.” dedi.

Kültür Turu Organizasyonları

Şenol, kültürel tur düzenleyen acenteleri bölgeye davet ederek şehrin tarihi eserlerini ve gastronomi kültürünü tanıttıklarını kaydetti. Yılda en az 8-10 organizasyon düzenleyerek, 300-600 acenteyi belli periyotlarla Erzurum'a getirerek tanıtım faaliyetleri yürütüyorlar.

Trabzon'dan ailesiyle gezmeye gelen Sabri Kurt, tarihi yerleri gezmenin kendisine çok güzel bir his yaşattığını dile getirdi. Erzurum'un sunduğu güzelliklerin keşfedilmeyi beklediği anlaşılıyor.

Kış turizmi ile öne çıkan Erzurum, tarihi yapıları, doğal güzellikleri, gastronomi kültürü ve...

Kış turizmi ile öne çıkan Erzurum, tarihi yapıları, doğal güzellikleri, gastronomi kültürü ve serin havası gibi sebeplerle, son yıllarda yaz aylarında da birçok insanın seyahat rotasında bulunuyor. Kente Turistik Doğu Ekspresi veya turlar ile ya da bireysel olarak gelen ziyaretçiler Çifte Minareli Medrese, Ulu Camii, Lalapaşa Camii, Yakutiye Medresesi gibi tarihi ve kültürel mekanları gezerek tarih ve kültür yolculuğuna çıkıyor.

Kış turizmi ile öne çıkan Erzurum, tarihi yapıları, doğal güzellikleri, gastronomi kültürü ve...

Kış turizmi ile öne çıkan Erzurum, tarihi yapıları, doğal güzellikleri, gastronomi kültürü ve serin havası gibi sebeplerle, son yıllarda yaz aylarında da birçok insanın seyahat rotasında bulunuyor. Kente Turistik Doğu Ekspresi veya turlar ile ya da bireysel olarak gelen ziyaretçiler Çifte Minareli Medrese, Ulu Camii, Lalapaşa Camii, Yakutiye Medresesi gibi tarihi ve kültürel mekanları gezerek tarih ve kültür yolculuğuna çıkıyor.

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