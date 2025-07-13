Esat Kabaklı, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde Anlam Yüklü Konser Verdi

15 Temmuz'un Yıldönümünde Vatan Sevgisi

15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde Esat Kabaklı konser verdi.

Şehitler İçin Anlamlı Bir Performans

Konser esnasında, vatan, millet ve bayrak temalı türkülerini seslendiren Kabaklı, seyirciler tarafından coşkuyla karşılandı. Konser öncesinde AA muhabirine verdiği röportajda, bu etkinliğin kendisi için büyük bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Kabaklı, "Bu millet 15 Temmuz'la birlikte gayriözgürlükçü hareketlere karşı dik durmayı öğrendi." şeklinde konuştu. Bu tarihi günün, halkın direniş iradesini yeniden canlandırdığını vurguladı.

Özgürlüğe Düşkün Bir Millet

Şehitler anısına verdiği konserde, "Bu halk, bu millet özgürlüğüne ne kadar düşkün olduğunu gösterdi. Artık bu ülkede kafasına göre darbe yapmak isteyen kimseye geçit yok. Millet bunu öğretti." ifadeleriyle dikkat çekti.

Esat Kabaklı'nın Büyük Gururu

Kabaklı, "Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nde 7 eserim çalınıyor. Bu benim için büyük bir gurur ve parayla ölçülecek bir şey değil." dedi. Eserlerinin yıllardır asker uğurlamalarında, meydanlarda ve törenlerde dinlendiğini hatırlatarak, "Sizin türkülerinizle büyüdük" diyen gençlerin sözlerinin kendisini çok duygulandırdığını belirtti.

15 Temmuz Derneğince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde Esat Kabaklı konseri düzenlendi.

15 Temmuz Derneğince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde Esat Kabaklı konseri düzenlendi.