Esed Ailesinden İki Kişi Lübnan'da Gözaltına Alındı

Lübnan'da Esed Ailesinden Gözaltı Olayı

Lübnan basını, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in kuzeni Dureyd Esed'in eşi ve kızının, sahte pasaportlarla Lübnan'dan çıkmaya çalışırken gözaltına alındığını bildirdi.

Gözaltı olayı, Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanında gerçekleşti. Esed ailesinden ismi açıklanmayan iki kişi, sahte Suriye pasaportuyla geçiş yapmaya çalıştıkları için gözaltına alındıkları yönünde bilgiler paylaşıldı.

Dureyd Esed'in ailesinin, Lübnan'da mı ikamet ettiği yoksa Esed rejiminin devrilmesinin ardından mı Lübnan'a geldiği ise belirsizliğini koruyor. Bu konuda Lübnan makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

Rıfat Esed ve Ailevi Bağlantılar

Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed (86), Hafız Esed'in yardımcılığı görevinde bulunmuş ve 1982'deki Hama Katliamı gibi savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan uluslararası mahkemelerce suçlamalara maruz kalmıştır. Rıfat Esed, 2021 yılında Fransa'da yolsuzluk ve Suriye devlet fonlarının yasa dışı kullanımından dolayı 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suriye basınında çıkan haberlerde, 2021 yılında Beşşar Esed'in af kararının ardından amcasının Şam'a döndüğü ifade edilmiştir.