Esenler'de Dünya Çay Günü: 55 Çeşit Çay İkramı

Esenler Belediyesi'nin Dünya Çay Günü etkinliğinde, Başkan Mehmet Tevfik Göksu'nun katılımıyla vatandaşlara 55 çeşit çay ikram edildi; demleme ve budama gösterileri yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 17:17
Esenler Belediyesi tarafından 'Uluslararası Dünya Çay Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar bir araya geldi. Program, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun katılımıyla gerçekleşti ve vatandaşlara 55 çeşit çay ikram edildi.

Etkinlikte neler yapıldı

Çeşitli coğrafyalarda yetişen ve sevilen çayların 55 çeşidi tanıtıldı. İşin uzmanları tarafından doğru çay demleme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi; ayrıca çay budama gibi aktiviteler de etkinlik kapsamındaydı.

Yetkililerin sözleri

Mehmet Tevfik Göksu programda yaptığı konuşmada, çayın Türk kültüründeki yerine vurgu yaparak şunları söyledi: "Yediden yetmişe her birimizin hafızasında istisnasız yere sahiptir çay. Çay, bizim toplumumuzda bazen mutluluğun işaretidir, bazen hüznün yok edicisidir, bazen derttaş, bazen yoldaş, bazen arkadaştır. Aklınıza ne gelirse her zamanın zemininde size yoldaş olan size arkadaş olan çay, bizim çayımızdır. Bizim çayımızı dünyada ayırt edici çok temel bir özelliği vardır. Dünyada üzerine kar yağan tek çay bizim çayımızdır. Onun içindir ki, dünyada kimyasal olmayan tek çay bizim çayımızdır. Bu açıdan baktığımızda, çay bizim için sadece ve sadece derttaş, yoldaş, arkadaş değil, aynı zamanda bizim için anlamlı bir şifa kaynağıdır."

Vatandaşların görüşleri

Etkinliğe katılan bir vatandaş, "Memnunuz. Bugün belediye bir çay Festivali yapmış biz de geldik, vatandaş olarak geldik, çayımızı içiyoruz, sohbet ediyoruz, memnunuz. Böyle etkinliklerin sürekli olması biz vatandaşlar için mutluluk verici." dedi.

Uğur Tepe ise, "Bugün geldik buraya gezmeye gelmiştim. Baktım çay veriyorlarmış. Çok güzel bir etkinlik olmuş yağmur altında da. Çok güzel oldu ya kim yaptıysa Allah razı olsun güzel oldu. Ben ıhlamur aldım ama Allah razı olsun yapandan" diye konuştu.

Meryem Sude Demir de çayı çok sevdiğini belirterek, "Etkinliği belediyemizin başka bir etkinliğe giderken fark ettik. Çok güzel gözüküyordu. Zaten çayı da çok seviyoruz kalabalığa da katılmak istedik. İyi ki gelmişiz belediye başkanımıza da çok teşekkür ederiz çok güzel bir etkinlik" ifadelerini kullandı.

Program, gün boyu süren ikramlar ve etkinliklerle sona erdi. Programa Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, AK Parti ve MHP'li parti üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

