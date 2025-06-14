Esenler'de Kanseri Yenen Selim İçin Balon Uçurma Etkinliği Düzenlendi

Esenler Belediyesi, kanseri yenen 7 yaşındaki Selim Savukduran için anlamlı bir etkinlik düzenledi. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gerçekleşen balon uçurma etkinliğine Selim ve ailesi katıldı. Selim, konvoydaki klasik otomobille etkinliğe gelirken yüzündeki mutluluğuyla dikkat çekti.

Etkinlikte yer alan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, çocuklar ve aileleriyle bir araya gelerek, duygularını paylaştı. Göksu, ''Selim, aslında umut ve korkunun, inancın, sabrın, duanın ve bereketinin ne anlama geldiğini gösteren önemli bir örnek oldu. Uçuracağımız balonlar, dualarımızın balonlarıdır'' ifadelerini kullandı.

Başkan Göksu, sözlerine devamla, ''Selim için artık 'Geçmiş olsun' diyoruz. Bir daha ne haneye ne de bedenlerine bu hastalık uğramasın inşallah. Gönül ister ki Selim için uçurduğumuz bu güzel balonları, Gazze'de katledilen çocuklar için de uçurabilseydik'' diyerek, barışa ve özgürlüğe olan özlemini dile getirdi.

Etkinlikte Selim'in babası Kerem Savukduran, emeği geçenlere teşekkür ederken, ''Selim'in bir senelik bir tedavi süreci vardı. 10 aylık sürecini geride bıraktık. Çok şükür, şu an her şey yolunda gidiyor. İnşallah iki ay sonra hastalığını bütünüyle atlatmış olacak' dedi.

Anne Burcu Savukduran ise oğlunun 2 gün sonraki doğum gününün de kutlanacak olmasından dolayı büyük bir heyecan içinde olduklarını belirtti. İlk teşhisin kendilerine nasıl iletildiğini anlatan Burcu Hanım, ''İlk teşhisi kötü bir şekilde öğrendik. Niye biz demedik, dua ve tevekkül ettik. Kemoterapi iyi gidiyor'' açıklamasında bulundu.

Etkinlikte eğlenceli anlar yaşanırken, Başkan Göksu, Selim'e Galatasaray forması hediye etti ve doğum günü pastasını kesti. Programın sonunda çocuklarla birlikte gökyüzüne balonlar uçurarak umut dolu anlar yaşandı.

Esenler Belediyesi, kanseri yenen 7 yaşındaki Selim Savukduran için balon uçurma etkinliği düzenledi. Esenler, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin sonunda Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, çocuklarla gökyüzüne balonlar uçurdu.

Esenler Belediyesi, kanseri yenen 7 yaşındaki Selim Savukduran için balon uçurma etkinliği düzenledi. Esenler, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliğin sonunda Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, çocuklarla gökyüzüne balonlar uçurdu.