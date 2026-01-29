Esenyurt Belediyesi Personeli Bulduğu Para Dolu Poşeti Sahibine Teslim Etti

Örnek davranış: Bulunan para muhtar aracılığıyla sahibine eksiksiz ulaştırıldı

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Tuncay Menekşe, öğle paydosunda yemek için Eskule AVM'ye giderken yerde bir para dolu poşet buldu. Menekşe durumu tereddüt etmeden Sultaniye Mahalle Muhtarı Ali Yıldız'a bildirdi ve paranın sahibinin tespit edilmesi için yardım istedi.

Muhtar Ali Yıldız'ın çalışması sonucu poşetin sahibi olarak 70 yaşındaki Halis Yıldırım belirlendi. Muhtar, Tuncay Menekşe ile Halis Yıldırım'ı bir araya getirerek paranın eksiksiz şekilde teslim edilmesini sağladı.

Parasını teslim alan Yıldırım, kaybettiği paranın emekli maaşı olduğunu belirterek Esenyurt Belediyesi personeline teşekkür etti. Menekşe ise teslim anında duygu dolu anlar yaşadığını ifade ederek, sürece katkı sunan Muhtar Ali Yıldız'a teşekkürlerini iletti.

Yaşanan bu anlamlı olay, Esenyurt'ta güzel örneklerin de görüldüğünü ve belediye personelinin sergilediği duyarlılığın insanlığa dair umudu canlı tuttuğunu bir kez daha gösterdi.

ESENYURT BELEDİYE PERSONELİ TUNCAY MENEKŞE İLE HALİS YILDIRIM