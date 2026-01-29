Esenyurt Belediyesi personeli kayıp para dolu poşeti sahibine teslim etti

Esenyurt Belediyesi personeli Tuncay Menekşe, yolda bulduğu para dolu poşeti muhtarın yardımıyla 70 yaşındaki Halis Yıldırım'a teslim etti; para emekli maaşıydı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:56
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:56
Esenyurt Belediyesi personeli kayıp para dolu poşeti sahibine teslim etti

Esenyurt Belediyesi personeli kayıp para dolu poşeti sahibine teslim etti

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Tuncay Menekşe, yolda bulduğu para dolu poşeti sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

Olayın ayrıntıları

Öğle paydosunun ardından yemek için Eskule AVM'ye giden Tuncay Menekşe, yerde bir poşet içinde para buldu. Tereddüt etmeden durumu Sultaniye Mahalle Muhtarı Ali Yıldız'a bildiren Menekşe, paranın sahibinin tespit edilmesi için muhtardan yardım istedi.

Muhtar Ali Yıldız'ın çalışmaları sonucu paranın sahibi olarak 70 yaşındaki Halis Yıldırım belirlendi. Yıldırım, kaybettiği paranın emekli maaşı olduğunu ifade etti. Muhtarın aracıılığıyla bir araya getirilen Menekşe ile Halis Yıldırım arasında yapılan teslimatta, para eksiksiz şekilde sahibine verildi.

Parayı teslim alan Halis Yıldırım, duyarlı davranışından dolayı Tuncay Menekşe'ye teşekkür etti. Menekşe ise teslim anında duygu dolu anlar yaşadığını belirterek, sürece katkı sunan Muhtar Ali Yıldız'a teşekkür etti.

Bu anlamlı olay, Esenyurt'ta güzel şeylerin yaşandığını ve belediye personelinin sergilediği örnek tutumun insanlığa dair umudun hâlâ canlı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Esenyurt Belediye personeli yolda bulduğu para dolu poşeti sahibine teslim etti

Esenyurt Belediye personeli yolda bulduğu para dolu poşeti sahibine teslim etti

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UKOME, Özel Halk Otobüsü Sahiplerine Yaptırım Kararını Reddetti
2
Bağcılar 2025: Millet Bahçeleri, Kütüphane ve 36 Otoparkla Hizmet Yılı
3
Bakan Fidan, ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı Ankara’da Kabul Etti
4
Bodrum Belediyesi'nin 'Gezen Tartı' Projesiyle Ücretsiz Vücut Analizi
5
UKOME, Özel Halk Otobüslerine Yaptırım Kararını Reddetti
6
Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi Yıldırım'da örnek olacak
7
Bursa'nın Mimari Evrimi: Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu Anlatıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları