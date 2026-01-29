Esenyurt Belediyesi personeli kayıp para dolu poşeti sahibine teslim etti

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Tuncay Menekşe, yolda bulduğu para dolu poşeti sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

Olayın ayrıntıları

Öğle paydosunun ardından yemek için Eskule AVM'ye giden Tuncay Menekşe, yerde bir poşet içinde para buldu. Tereddüt etmeden durumu Sultaniye Mahalle Muhtarı Ali Yıldız'a bildiren Menekşe, paranın sahibinin tespit edilmesi için muhtardan yardım istedi.

Muhtar Ali Yıldız'ın çalışmaları sonucu paranın sahibi olarak 70 yaşındaki Halis Yıldırım belirlendi. Yıldırım, kaybettiği paranın emekli maaşı olduğunu ifade etti. Muhtarın aracıılığıyla bir araya getirilen Menekşe ile Halis Yıldırım arasında yapılan teslimatta, para eksiksiz şekilde sahibine verildi.

Parayı teslim alan Halis Yıldırım, duyarlı davranışından dolayı Tuncay Menekşe'ye teşekkür etti. Menekşe ise teslim anında duygu dolu anlar yaşadığını belirterek, sürece katkı sunan Muhtar Ali Yıldız'a teşekkür etti.

Bu anlamlı olay, Esenyurt'ta güzel şeylerin yaşandığını ve belediye personelinin sergilediği örnek tutumun insanlığa dair umudun hâlâ canlı olduğunu bir kez daha gösterdi.

