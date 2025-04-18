DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.207.186,47 0%

Esenyurt'ta Pencereden Düşen Mısırlı Genç Kız Ağır Yaralandı

Esenyurt'ta 4. kattaki evinin penceresinden düşen Mısırlı genç kız, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 23:18
Esenyurt'ta Pencereden Düşen Mısırlı Genç Kız Ağır Yaralandı

Esenyurt'ta meydana gelen üzücü olayda, 4. kattaki dairesinin penceresinden düşen Mısırlı genç kız ağır yaralandı. Olay, Mehterçeşme Mahallesi 1871. Sokak'ta bulunan bir binada gerçekleşti.

18 yaşındaki Mısır uyruklu Meryem S., henüz belirlenemeyen bir nedenle dairesinin penceresinden aşağı düştü. Genç kız, düşüşü sırasında binanın girişindeki marketin tentesine çarparak oradan kaldırıma savruldu.

Ağır yaralanan Meryem S., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki durumu ciddiyetini koruyor.

Olay yerine gelen polis ekipleri, detaylı bir inceleme başlatarak olayla ilgili çalışmalara devam ediyor. Bu arada, genç kızın düşme anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Esenyurt'ta oturduğu 4. kattaki dairenin penceresinden düşen Mısırlı genç kız ağır...

Esenyurt'ta oturduğu 4. kattaki dairenin penceresinden düşen Mısırlı genç kız ağır yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de İlkel Teleferik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
Amasya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Gerçekleşti
3
Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!
4
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 'Sesler ve Küller' Eserinin Dünya Prömiyeri
5
Bursa'da Seyir Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı
6
Adana'da 19 Yıl 4 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı
7
AK Parti'nin Destek Eli: Fatma Betül Sayan Kaya ve Barış Alper Yılmaz, Van'daki Kas Hastası Kardeşlerle Görüştü

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu