Esenyurt'ta Pencereden Düşen Mısırlı Genç Kız Ağır Yaralandı

Esenyurt'ta meydana gelen üzücü olayda, 4. kattaki dairesinin penceresinden düşen Mısırlı genç kız ağır yaralandı. Olay, Mehterçeşme Mahallesi 1871. Sokak'ta bulunan bir binada gerçekleşti.

18 yaşındaki Mısır uyruklu Meryem S., henüz belirlenemeyen bir nedenle dairesinin penceresinden aşağı düştü. Genç kız, düşüşü sırasında binanın girişindeki marketin tentesine çarparak oradan kaldırıma savruldu.

Ağır yaralanan Meryem S., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki durumu ciddiyetini koruyor.

Olay yerine gelen polis ekipleri, detaylı bir inceleme başlatarak olayla ilgili çalışmalara devam ediyor. Bu arada, genç kızın düşme anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Esenyurt'ta oturduğu 4. kattaki dairenin penceresinden düşen Mısırlı genç kız ağır yaralandı.