Esenyurt'ta Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahalede Bulundu

Esenyurt'ta Yangın Korkuttu

Esenyurt'un Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda bulunan bir binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın içerisinde bir iş merkezi ve kafe bulunuyordu. Yangın sırasında binadan yoğun duman yükseldi ve alevler hızla kafeyi sardı.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, çalışmalarını sürdürürken, güvenlik amacıyla binanın arkasındaki 132 dairenin bulunduğu bina da boşaltıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Olayın detayları ve yangının sebebi ile ilgili incelemeler sürmekte.

Esenyurt'ta bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Esenyurt'ta bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.