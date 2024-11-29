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Esenyurt'un Eski Başkan Yardımcısına Yardım Eden Avukat Gözaltına Alındı

Esenyurt'un eski başkan yardımcısı Osman Yalçın'ın kaçmasına yardım ettiği iddia edilen avukat gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 13:53
Esenyurt'un Eski Başkan Yardımcısına Yardım Eden Avukat Gözaltına Alındı

Esenyurt'ta Terör Suçları Soruşturması Başlatıldı

İstanbul'da, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Özer'in ardından eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında da "terörizmin finansmanı" suçlamasıyla incelemeler sürüyor.

Avukat Akrabası Gözaltına Alındı

Elde edilen bilgilere göre, Osman Yalçın'ın kaçmasına yardım ettiği iddia edilen avukat akrabası Evin Emine Demir Sarıçiçek, "suçluyu kayırma" suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan bu soruşturma, Yalçın'ın PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koydu.

Yalçın'ın Yürüttüğü Gizli Faaliyetler

İddialara göre, firari Yalçın, terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan tarafından verilen talimat doğrultusunda "Kent Uzlaşısı" projesi çerçevesinde Esenyurt Belediye Başkanlığına yerleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Yalçın hakkında gözaltı kararı çıkmasının ardından Beylikdüzü ve Esenyurt'ta operasyonlar düzenlendi.

Yalçın’ın evinde yapılan aramalarda cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirildi. Ekiplerin, firari Yalçın'ı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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