Esenyurt’ta düğün hediyesi tüfekle öldürülen gencin cenazesi memleketine gönderildi

Esenyurt’ta sokakta öldürülen genç, düğün hediyesi tüfekle vurulmuş

Dün akşam Esenyurt’ta meydana gelen cinayette, 23 yaşındaki İbrahim Yurduseven sokakta pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından ortaya çıkan ayrıntılara göre, Yurduseven’in kendisine düğününde hediye edilen tüfekle öldürüldüğü belirlendi.

Arkadaşı ile birlikte eve gitti, tüfeği aldı

Alınan bilgiye göre, Yurduseven olay günü arkadaşı ile birlikte evine gitti. Burada kendisine düğününde hediye edilen pompalı tüfeği de yanına alarak dışarı çıktı. İnönü Mahallesi’nde bir süre sonra yaşanan tartışma'nın devamında Yurduseven aynı pompalı tüfekte çıkan kurşunla vuruldu.Yurduseven, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenazesi memleketine gönderildi

Yurduseven’in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin sonucunda, Yurduseven’in aynı pompalı tüfekten çıkan kurşunla öldüğü tespit edildi. Yurduseven’in cenazesi, babası Bilal Yurduseven tarafından teslim alınarak Amasya’nın Suluova ilçesine götürüldü. Baba Yurduseven, oğlunun katilinin bulunmasını istediğini söyledi. Polis, olayın failinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.