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Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta Tutuklandı

İlir Meta, yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla tutuklandı. Mahkeme, soruşturma süresince tutuklu kalmasına karar verdi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 22:48
Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta Tutuklandı

Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta Gözaltına Alındı

Ilir Meta, mal varlığını beyan etmeme, yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 21 Ekim'de gözaltına alındı.

Mahkeme Kararı ve Tutuklama Süreci

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara İlişkin Özel Mahkemesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Meta'nın soruşturma sürecinde tutuklu kalmasına karar verildi. Mahkeme, boşanma aşamasında olan Meta’yla ilgili olarak, benzer suçlamalarla karşılaşan eşi Monika Kryemadhi'ye de ayda bir kez polise imza verme şeklinde adli kontrol uygulanması kararlaştırdı.

İddialar ve Lobici Faaliyetleri

Savcılar, Meta'nın Ekonomi, Ticaret ve Enerji Bakanı olduğu dönemde yetkisini kötüye kullanarak çeşitli işletmelerden finansal kazanç elde ettiğini öne sürdüler. Ayrıca, Meta'nın 2017'de Cumhurbaşkanı olmadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nde lobicilik için kullandığı yaklaşık 460 bin dolar'ın hesabını veremediği belirtiliyor.

Reaksiyonlar ve Politik Arka Plan

Arnavutluk'ta önemli görevlerde bulunmuş olan ve şu anki muhalefetteki Özgürlük Partisi'nin Genel Başkanı olan Meta, gözaltına alındıktan sonra medyada geniş yankı buldu. Partinin Genel Sekreteri Tedi Blushi, Meta'nın gözaltına alınmasını gerçek bir terör eylemi olarak değerlendirirken, avukatı Genci Gjokutaj, tutuklamanın siyasi amaçlı olduğunu ifade etti.

Meta'nın Siyasi Kariyeri

Ilir Meta, 1999-2002 yılları arasında Başbakanlık, 2013-2017 yılları arasında Meclis Başkanlığı ve 2017-2022 yıllarında Cumhurbaşkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Ayrıca, çeşitli hükümetlerde bakanlık pozisyonları da bulunmuştur.

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