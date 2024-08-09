Eski Başbakan Şeyh Hasina'nın Oğlu Sajeeb Wazed Joy'dan Açıklamalar

Şeyh Hasina'nın Oğlu, Seçim Kararıyla İlgili Önemli Açıklamalarda Bulundu

Bangladeş'te yaşanan protestolar sonrası Hindistan'a giden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in oğlu Sajeeb Wazed Joy, Times of India'ya verdiği röportajda annesinin ülkeye dönüşü hakkında bilgi verdi.

Anneden Seçim Açıklaması

Joy, annesi Hasina’nın geçici hükümetin seçim yapılmasına karar verdiği andan itibaren Bangladeş’e geri döneceğini ifade etti. Protestoların patlak vermesiyle ilgili de değerlendirmeler yaptı.

Partinin Geleceği İçin Hazır

Avami Birliği Partisi’nin geleceği için elinden geleni yapacağını belirten Joy, siyaset sahnesine katılma gerekliliği hissettiğini, ancak daha önce böyle bir niyeti olmadığını aktardı. "Ülkedeki son gelişmeler, liderlik açığı yarattı. Partinin selameti için aktif olmam gerekiyordu," dedi.

Protestolar ve Dönüşüm Süreci

Protestolar, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı’nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından başlayarak, Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasıyla kanlı bir hale gelmişti. Bu süreçte yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesi ve binlerce kişinin gözaltına alınması dikkat çekti.

Geçici Hükümetin Kurulması

Genel Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulacağını duyurmuştu. Nobel ödüllü Muhammed Yunus 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin ederek göreve başlamıştı.