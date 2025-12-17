Eski Belediye Başkanı Suikastında İtiraf: '175 bin TL İçin Yaptım, Parayı Alamadım'

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde geçen yıl aracına yönelik silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğukun öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu bir sanık mahkeme huzurunda suçunu itiraf etti.

Olayın Detayları

Olay, 27 Temmuz 2024 Cumartesi günü Yeni Mahalle’de meydana geldi. Evinden ayrılan ve 54 UB 554 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ahmet Soğuk, kısa süre sonra silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 8 el ateş edilirken mermilerden ikisi Soğuk’a isabet etti. Kontrolden çıkan araç tarlaya girerken, Soğuk olay yerinde hayatını kaybetti. Soğuk, 2009-2019 yılları arasında Ferizli Belediye Başkanlığı yapmıştı.

İddianame ve Duruşma Süreci

Soruşturma tamamlanarak 17 Temmuz 2025 tarihinde hazırlanan iddianamede, olayla bağlantılı 4 sanık hakkında 'iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame kabul edildi ve tutuklu sanıklar Sakarya Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada söz hakkı talep eden sanıkların savunma talepleri üzerine dava ertelendi; ikinci duruşmada ise sanıklardan bir kısmı cezaevinden SEBİS aracılığıyla bağlandı.

Sanıkların İfadeleri

Tutuklu sanık M.F.Ö., mahkemedeki ifadesinde kişiyi tanımadığını belirterek, 'Sanıklardan sadece M.G.’yi felç geçirdiği zaman Düzce’de yattığı hastaneden tanıyorum' dedi. M.F.Ö. ifadesinde, maddi sıkıntılar nedeniyle olayın teklifini kabul ettiğini ve amaçlarının sadece korkutma olduğunu iddia ederek şunları söyledi: 'Ben bu olayı 175 bin TL için yaptım ama parayı alamadım. Ben kişiyi tanımam ve öldürmeyi asla düşünmedim, sadece korkutacaktım'. Ayrıca olay günü alkol aldıklarını, hedefi gördüğünde arabanın altına doğru ateş ettiğini ve kaçarken olaya müdahale edilmesi için ambulans çağrılmasını istediğini anlattı.

Tutuklu sanık M.G. ise olayla bağlantısını reddettiğini belirterek, kendisinin tehdit ve baskı altında olduğunu, olayın planlanmasında istemeyerek rol aldığını savundu. M.G., aile fertlerinin ve kendisinin tehdit edildiğini, olayla ilgisinin sadece olay yerini göstermek ve araç kullanmakla sınırlı olduğunu iddia etti.

Tutuklu sanık N.E. de suçlamaları reddederek, 'Ben para için kan akıtmam sadece namus için akıtırım' sözleriyle kendisini savundu ve 17 aydır cezaevinde olduğunu belirterek beraatini talep etti. Sanık O.E. ise olaya ilişkin tek bağlantısının bir kez M.G. ile görüştüğü iddiası olduğunu söyleyip, 17 aydır suçsuz yere cezaevinde olduğunu belirtti ve beraatini istedi.

Tanık Beyanı ve Mahkeme Kararı

Mahkemede tanık olarak dinlenen C.D., N.E.’yi cezaevinden tanıdığını ve dava hakkında sınırlı bilgiye sahip olduğunu belirtti. Cumhuriyet savcısı sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanıklar: M.F.Ö. (29), N.E. (39), O.E. ve M.G. (40) olarak kaydedildi; hepsi yargılama sürecinde tutuklu bulunuyor.

