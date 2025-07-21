Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'e Veda: Cenaze Töreni Gerçekleşti

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için Cenaze Töreni Düzenlendi

Eski CHP Genel Başkanı ve 40. Hükümetin Turizm ve Tanıtma Bakanı Mehmet Altan Öymen için tören yapıldı. 19 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Öymen, TBMM'deki törenin ardından CHP Genel Merkezi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Son Anına Kadar Umut Verdi

Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve Altan Öymen'in hayatından kesitlerin yer aldığı bir video gösterildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı konuşmada, "Bir baba, bir kardeş, bir genel başkan uğurlanıyor. Ancak yaşayan bir hafıza, ayaklı bir kütüphane uğurluyoruz burada." diyerek veda etti.

Özel, Altan Öymen'in nezaket, umudun ve çalışkanlığın yanı sıra büyük bir disipline sahip olduğunu vurgulayarak, "Ağaçlar ölmeden önce yapraklarını dökerler. Öyle ayakta ölen bir ağaçla birlikteyiz ki, son anına kadar meyve vererek, havaya oksijen yayarak, hepimize umut vererek ayakta durdu." ifadelerini kullandı.

Öymen'e Duyulan Saygı ve Minnet

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öymen'i "feleğin çemberinden geçmiş bir yiğit" olarak tanımladı ve onun CHP tarihini en iyi bilenlerden biri olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, "O bir bilgeydi. Hepimizin huzurunda ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." diyerek saygı duruşunda bulundu.

Öymen'in kızı Aslı Öymen ise, hayatının en zor konuşmasını yaparak, "Bu kez hazırlıksız çıktım. Ama babamın bana öğütlediği gibi her zaman özenli olmaya çalıştım," dedi. CHP çatısı altında olmakla gururlandığını ifade eden Aslı Öymen, katılımcılara teşekkür etti.

Öymen'in naaşı, yarın İstanbul Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir. Törene Öymen'in ailesi, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milletvekilleri ve partililer katıldı.

Eski CHP Genel Başkanı ve 40. Hükümetin Turizm ve Tanıtma Bakanı Mehmet Altan Öymen için, CHP Genel Merkezi'ndeki konferans salonunda tören düzenlendi.

Eski CHP Genel Başkanı ve 40. Hükümetin Turizm ve Tanıtma Bakanı Mehmet Altan Öymen için, CHP Genel Merkezi'ndeki konferans salonunda tören düzenlendi.