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Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun Gözaltına Alındı

Sabri Uzun, sosyal medya paylaşımı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 10:46
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun Gözaltına Alındı

Sabri Uzun'un Gözaltına Alınma Süreci

Emniyet Genel Müdürlüğünün eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Yasal Süreç Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Uzun'un X hesabında yer alan paylaşımının incelendiği ve bu nedenle resen bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamanın devamında, Uzun'un Ankara'da gözaltına alındığı ifade edildi.

Bu gelişme, toplumda büyük bir yankı uyandırırken, yasal süreçle ilgili detaylar merakla bekleniyor.

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