Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Rasim Betir Sakarya'da Toprağa Verildi

Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Rasim Betir, İstanbul'da vefatının ardından Hendek'te düzenlenen törenle Hendek Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 17:35
Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Rasim Betir'in cenazesi, Sakarya'da defnedildi. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede iki gün önce vefat eden 87 yaşındaki Betir'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Hendek Rasimpaşa Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Evde helallik alınmasının ardından naaş, Rasimpaşa Merkez Camisi'ne götürüldü. Camideki törende Betir'in ailesi taziyeleri kabul etti. İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın ikindi vakti kıldırdığı namazın ardından Betir'in cenazesi Hendek Aile Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Betir'in aile ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya Vali Yardımcısı İsmail Altan Demirayak, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, askeri erkan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Betir için düzenlenen tören, protokol ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Aile, törende taziyeleri kabul ederek merhum Orgeneral Rasim Betir'i son yolculuğuna uğurladı.

