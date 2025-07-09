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Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Foça'da kalp krizi geçiren eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, bugün düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 20:57
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 20:57
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Foça ilçesinde, dün sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin (66), son yolculuğuna uğurlandı. Şahin'in cenazesi, tören için Menemen Belediye binası önüne getirildi.

Törene Katılım Yoğun Oldu

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Şahin ailesi, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş, cenaze törenine katılarak Şahin'i son görevlerini yerine getirdiler.

Başkan Pehlivan'dan Anlamlı Konuşma

Törende konuşan Belediye Başkanı Pehlivan, Tahir Şahin'in yalnızca bir belediye başkanı değil, Menemen'in her karış toprağına emek veren biri olduğunu belirtti. Şahin'in bu kenti kendi ailesi gibi gördüğünü ifade eden Pehlivan, "Hizmet, onun karakteriydi. Menemen'e hizmet etmek onun hayatıydı, aşkıydı, davasıydı. Tam 20 yıl boyunca bu makamda görev yaptı. Çalışkanlığı ve samimiyeti ile halkla iç içe oluşu hafızalarda yer etti." dedi.

Ailesinin Duygusal Paylaşımları

Tahir Şahin'in eşi Nurdan Şahin ise, büyük bir acı yaşadıklarını ifade ederek, "Çok değerli bir insanı, bir babayı, bir dedeyi ve hayat arkadaşıımı kaybettim. Dünün benim için çok kötü bir şaka olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Cenaze Namazı ve Defin Süreci

Belediye binasındaki törenin ardından Şahin cenazesi, Mahkeme Camii'ne götürüldü ve ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Menemen Mezarlığı'na defnedildi.

Tahir Şahin, dün sabah saatlerinde Foça ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği denizde fenalaşmış, ilk müdahalesi sahilde yapıldıktan sonra ambulansla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. 1999-2019 yılları arasında Menemen Belediye Başkanı olarak görev yapmış olan Şahin, ardında sayısız anı ve hizmet bıraktı.

Foça ilçesinde dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Menemen Belediye Başkanı...

Foça ilçesinde dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'in (66) cenazesi toprağa verildi. Şahin'in cenazesi, tören için Menemen Belediye binası önüne getirildi. Törene, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan (sağ 2), Şahin ailesi, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Foça ilçesinde dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Menemen Belediye Başkanı...

Foça ilçesinde dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'in (66) cenazesi toprağa verildi. Şahin'in cenazesi, tören için Menemen Belediye binası önüne getirildi. Törene, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan (sağ 2), Şahin ailesi, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

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