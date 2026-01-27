Eskişehir'de 2025 GÖREN Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde Aralık ayı ve 2025 GÖREN toplantısında hastane performansları, iyileştirme önerileri ve yeni gösterge kartı ele alındı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:28
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:28
Eskişehir'de 2025 GÖREN Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Eskişehir'de 2025 GÖREN Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan sunumuyla; hastane başhekimleri ve başhekim yardımcılarının katılımıyla Aralık Ayı ve 2025 Yılı Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi (GÖREN) Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Değerlendirme ve analizler

Toplantıda Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı hastanelerin performans verileri/göstergeleri ile hizmet sunum süreçleri detaylı şekilde analiz edildi. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik öneriler ve öncelikli iyileştirme alanları tartışıldı.

Yeni gösterge kartı ve hedef grupları

Ayrıca toplantıda, Bakanlık tarafından güncellenerek yürürlüğe giren yeni gösterge kartı ile Kurum Hedef Göstergeleri Hastane Rol Grupları hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgi aktarıldı. Bu bilgilendirme, performans yönetimi ve kurum hedeflerine uyum süreçlerini güçlendirmeye yönelik adımların planlanmasına zemin hazırladı.

Toplantı, tespit edilen alanlarda iyileştirme çalışmaları yapılması ve belirlenen hedeflere ulaşılması için koordinasyonun güçlendirilmesi kararıyla sonlandı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ.DR. YAŞAR BİLDİRİCİ'NİN BAŞKANLIĞINDA, KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANI...

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ.DR. YAŞAR BİLDİRİCİ'NİN BAŞKANLIĞINDA, KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANI OP.DR. SERKAN CEYHAN'IN SUNUMUYLA; HASTANE BAŞHEKİMLERİ VE BAŞHEKİM YARDIMCILARININ YER ALDIĞI ARALIK AYI VE 2025 YILI GÖREN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. YAŞAR BİLDİRİCİ'NİN BAŞKANLIĞINDA, KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANI...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar Akharım'da Asker Adayları Bayrak Tepe'de 1 Ay Nöbet Tutuyor
2
JAKEM’de Görev Köpekleri Zorlu Görevlere Hazırlanıyor
3
Uraloğlu: TYF-DGM Protokolü 47 Milyon Lirayı 80 Yelken Kulübüne Dağıttı
4
Talas'ta Geleneksel El Sanatları TAREM Ustalarıyla Geleceğe Taşınıyor
5
Uzmandan Nipah Virüsü Uyarısı: 'Ölümcül Seyir Görebilir'
6
Yarıyıl Tatilinde Çocuklarda Spor Kazaları Artıyor
7
Kayseri'de II. Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı: Lezzet ve Teknolojide Yeni Dönem

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları