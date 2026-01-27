Eskişehir'de 2025 GÖREN Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan sunumuyla; hastane başhekimleri ve başhekim yardımcılarının katılımıyla Aralık Ayı ve 2025 Yılı Sağlıkta İzleme ve Değerlendirme Sistemi (GÖREN) Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Değerlendirme ve analizler

Toplantıda Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı hastanelerin performans verileri/göstergeleri ile hizmet sunum süreçleri detaylı şekilde analiz edildi. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik öneriler ve öncelikli iyileştirme alanları tartışıldı.

Yeni gösterge kartı ve hedef grupları

Ayrıca toplantıda, Bakanlık tarafından güncellenerek yürürlüğe giren yeni gösterge kartı ile Kurum Hedef Göstergeleri Hastane Rol Grupları hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgi aktarıldı. Bu bilgilendirme, performans yönetimi ve kurum hedeflerine uyum süreçlerini güçlendirmeye yönelik adımların planlanmasına zemin hazırladı.

Toplantı, tespit edilen alanlarda iyileştirme çalışmaları yapılması ve belirlenen hedeflere ulaşılması için koordinasyonun güçlendirilmesi kararıyla sonlandı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ.DR. YAŞAR BİLDİRİCİ'NİN BAŞKANLIĞINDA, KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANI OP.DR. SERKAN CEYHAN'IN SUNUMUYLA; HASTANE BAŞHEKİMLERİ VE BAŞHEKİM YARDIMCILARININ YER ALDIĞI ARALIK AYI VE 2025 YILI GÖREN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.