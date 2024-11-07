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Eskişehir'de Bıçakla Yaralama Olayında Tutuklama

Eskişehir'de bir kavga sonrası bıçakla yaralanan kişi, polis tarafından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:02
Eskişehir'de Bıçakla Yaralama Olayında Tutuklama

Eskişehir'de Bıçaklama Olayı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde yaşanan bir kavgada, bir kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi.

Kavga ve Yaralama

İddiaya göre, 22 yaşındaki Berkay K., 06 DZR 227 plakalı motosikleti ile caddeden geçerken, yaya olan 41 yaşındaki Ahmet Ş. ile cep telefonuyla yaptığı konuşmadaki hakaretler üzerine bir tartışmaya girdi. Bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayın Ardından Müdahale

Ahmet Ş, Berkay K'yi bıçakla vücudunun iki yerinden yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı Berkay K., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Berkay K ve Ahmet Ş'nin kavgaya tutuştuğu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Ahmet Ş'nin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışma sonucunda, zanlı evinde gözaltına alındı.

Mahkemeye Sevk

Yakalanarak emniyete getirilen Ahmet Ş, basın mensuplarının "Neden yaptın?" sorusuna "Durduk yere oldu." şeklinde cevap verdi. Savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan kavga sonucu bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı...

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan kavga sonucu bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

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