Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu

Eskişehir merkezli gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya hesapları aracılığıyla yüksek kazançlı yatırım vaatleriyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 9 şüpheli yakalandı.

Operasyonun Detayları

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunu işleyen şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Dolandırıcılık Taktikleri

Eskişehir, İzmir ve Kütahya'da, 11 şahsın sosyal medyada "yüksek kazanç" ve "yatırım temsilcisi" başlıklarıyla aldatıcı internet sitelerine yönlendirdiği mağdurların para yatırmalarına sebep oldukları tespit edildi. Şüphelilerin, kurulan paravan şirketlere yatırım yaptırarak mağdurlardan para topladıkları ve bu paraları farklı hesaplara gönderip kripto varlık platformlarında soğuk cüzdan adreslerine aktardıkları öğrenildi.

Şirketler ve Mali Hacim

5 paravan şirket kurarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüpheliler hakkında, nitelikli dolandırıcılık suçundan ülke genelinde çok sayıda soruşturma yürütüldüğü kaydedildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerin sonucunda, şüpheli şirket ve kişi hesaplarının 2024-2025 yıllarında 235 milyon 412 bin 896 lira hacme ulaştığı anlaşılmıştır.

Gözaltı ve Ele Geçirilen Materyaller

Operasyon çerçevesinde, hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9'unun, 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandığı ifade edildi. 2 şüphelinin ise başka suçlardan tutuklu olduğu öğrenildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam etmektedir.

Eskişehir merkezli operasyonda, sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir merkezli operasyonda, sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.