Eskişehir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 67 Yaşındaki Kişi Öldü

Eskişehir Tepebaşı'nda karbonmonoksit zehirlenmesi: 67 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi Yurdatapan Sokak'ta bulunan müstakil evde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle Necati H. (67) ile eşi G.H. (67) zehirlendi.
Acil ekipler bölgeye sevk edildi
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde Necati H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
G.H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 67 yaşındaki kişi öldü, eşi hastanede tedavi altına alındı.