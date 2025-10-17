Eskişehir'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 67 Yaşındaki Kişi Öldü

Eskişehir Tepebaşı'nda sobadan sızan karbonmonoksit gazı sonucu Necati H. (67) hayatını kaybetti, eşi G.H. (67) ise hastanede tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 21:37
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Zafer Mahallesi Yurdatapan Sokak'ta bulunan müstakil evde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle Necati H. (67) ile eşi G.H. (67) zehirlendi.

Acil ekipler bölgeye sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde Necati H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

G.H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

