Eskişehir'de Motosikletlilere 73 Bin Lira Ceza

Eskişehir'de Motosiklet Kazası ve Trafik İhlalleri

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu anları cep telefonuyla kaydeden 3 motosikletliye toplam 73 bin 497 lira ceza uygulandı.

Polisin Müdahalesi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda motosikletin ön tarafını havaya kaldırarak kullanan ve bu müstehcen anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen bir ehliyetsiz sürücüyü yakaladı.

Motosikletlilere Kesilen Ceza Nedenleri

Yakalanan 3 motosikletliye, saygısızca araç kullanma, kırmızı ışık ihlali, motosiklette teknik değişiklik yapma, plakasız kullanma, ehliyetsiz kullanma ve gürültü çıkararak kullanma gibi ihlaller nedeniyle toplam 73 bin 497 lira ceza kesildi.

Bu olay, trafik güvenliği konusundaki duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne sererken, yetkililerin trafik kurallarına uyulması konusunda sıkı denetim gerçekleştireceğini de hatırlattı.