Eskişehir'de Soğuğa Rağmen Porsuk Çayı'nda Gondol Keyfi

Kentin simgesi gondollar, düşük sıcaklıklara rağmen ilgi görüyor

Eskişehir’de kışın yaklaşmasıyla birlikte etkisini hissettiren soğuk hava, turistlerin keyfini kaçırmadı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, montlarına sarılarak kentin simgesi haline gelen Porsuk Çayı üzerindeki gondol turlarına katılmaya devam etti.

Iskelelerde ve gondol seferlerinde yaşanan hareketlilik dikkat çekti. Termometrelerin düşük dereceleri göstermesine rağmen turistlerin ilgisi yoğun oldu ve turlarda kalabalık gözlendi.

Yetkililer ve işletmeciler, soğuk havaya rağmen düzenli seferlere devam ettiklerini belirtti. Ziyaretçiler ise Eskişehir’in kış manzarasının tadını gondol gezileriyle çıkarmayı tercih etti.

Şehrin merkezindeki Porsuk Çayı’nda yaşanan bu hareketlilik, kış aylarında da turistik aktivitelerin sürdüğünü gösterdi.

