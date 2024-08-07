Eskişehir'de Sulama Kanalında Kayıp Kurtarıcı

Eskişehir'de Sulama Kanalında Dramatik Kurtarma Çabası

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, bir çocuk sulama kanalına düştü. Olay, Yeşiltepe Mahallesi Kanallı Sokak'ta gerçekleşti. Durumu fark eden İrfan S., hemen harekete geçti ve çocuğu kurtarmak için suya atladı.

Akıntıya Kapılan Kurtarıcı İçin Arama Başlatıldı

Çocuğu kurtaran İrfan S., bu esnada ne yazık ki akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu. Olayın bildirilmesinin ardından sağlık, polis ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Polis, güvenlik önlemleri alırken, AFAD Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi İrfan S.'nin bulunması için aramalara başladı. Sulama kanalında kaybolan İrfan S.'nin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Yaralı Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Kanala düşen çocuk, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden kaybolan kişi, dalgıçlar tarafından aranıyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden kaybolan kişi, dalgıçlar tarafından aranıyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden kaybolan kişi, dalgıçlar tarafından aranıyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden kaybolan kişi, dalgıçlar tarafından aranıyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden kaybolan kişi, dalgıçlar tarafından aranıyor.