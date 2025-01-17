Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Eskişehir Seyitgazi'de Ağır Trafik Kazası

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen horrify koşullar altında 2 otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunun Afyonkarahisar yönünde ilerleyen E.T. yönetimindeki 26 B 1571 plakalı otomobil, Seyitgazi'ye bağlı Kesenler Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen I.H.Y. yönetimindeki 07 BZJ 429 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Yapılan müdahalede, 26 B 1571 plakalı otomobilde bulunan İsmail T. adlı yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan yolcular H.Y., C.Y., E.Y. ile sürücüler E.T. ve I.H.Y., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Trafik Akışı Normale Döndü

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.