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Eskişehir'de Üç Firari Hükümlü Yakalandı: 86 Yıl 11 Ay Hapis Cezası

Eskişehir'de toplam 86 yıl 11 ay hapis cezası bulunan üç firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 20:46
Eskişehir'de Üç Firari Hükümlü Yakalandı: 86 Yıl 11 Ay Hapis Cezası

Eskişehir'de, haklarında 86 yıl 11 ay, 10 yıl 2 ay ve 7 yıl 5 gün hapis cezası bulunan üç firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler, 161 suç kaydı bulunan ve 86 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Yeliz U. (18), 54 suç kaydı olan ve 10 yıl 2 ay cezasıyla aranan Yonca S. (24) ile 42 suç kaydı bulunan ve 7 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırılan Gülbeyaz A. (19) isimli firarileri gerçekleştirdikleri operasyonla yakaladı.

Üç hükümlünün de suç kayıtlarının hırsızlık suçlarına dayandığı öğrenildi. Hükümlüler, gerekli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de haklarında 86 yıl 11 ay, 10 yıl 2 ay ve 7 yıl 5 gün hapis cezası bulunan 3 firari...

Eskişehir'de haklarında 86 yıl 11 ay, 10 yıl 2 ay ve 7 yıl 5 gün hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir'de haklarında 86 yıl 11 ay, 10 yıl 2 ay ve 7 yıl 5 gün hapis cezası bulunan 3 firari...

Eskişehir'de haklarında 86 yıl 11 ay, 10 yıl 2 ay ve 7 yıl 5 gün hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

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