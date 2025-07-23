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Eskişehir'deki Orman Yangını Afyonkarahisar'a Ulaştı

Eskişehir'de başlayan orman yangını Afyonkarahisar'a sıçradı; müdahale devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 21:30
Eskişehir'deki Orman Yangını Afyonkarahisar'a Ulaştı

Yangın Koşulları Kötüleşiyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Büyükyayla Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyüne sıçradı. Yangın, hızla yayılarak çevredeki ormanlık alanları tehdit ediyor.

Ekipler Seferber Oldu

Yangına karadan ve havadan olmak üzere müdahale eden ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için var güçleriyle çalışıyor. Ekiplerin yoğun çabasıyla birlikte yangının kontrol altına alınması için gerekli önlemler alınıyor.

Vatandaşlar, yangın sebebiyle oluşabilecek tehlikelere karşı uyarılırken, olay yerine yakın bölgelerdeki kişilerin dikkatli olmaları isteniyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangına müdahale...

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangına müdahale ediliyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangına müdahale...

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangına müdahale ediliyor.

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