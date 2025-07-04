Eskişehir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, bölgedeki ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Yangın, Bardakçı ve Şükranlı mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Yangının çıkmasıyla birlikte, hemen ihbarda bulunuldu ve bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile Seyitgazi Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yangına mücadele için Kütahya ve Bolu'dan da destek ekipleri gönderildi. Toplamda 3 helikopter, 51 araç ve 227 personelle yangına müdahale edildi. Ekipler, hem havadan hem de karadan gerçekleştirdikleri müdahalelerle yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangın alanında şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki ekipler, olası yeniden alevlenmelerin önüne geçmek için titizlikle çalışıyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.