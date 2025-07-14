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Eskişehir Valisi Aksoy, 15 Temmuz Gazilerini Ziyaret Etti

Vali Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz'da gazi olan Özcan Çetinkaya ve Burak Güzel'i evlerinde ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 20:37
Eskişehir Valisi Aksoy, 15 Temmuz Gazilerini Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla önemli bir ziyarette bulundu. Vali Aksoy, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında gazi olan Özcan Çetinkaya ile polis memuru Burak Güzel'i evlerinde ziyaret etti.

Eskişehir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Aksoy, kalkışmanın yaşandığı 15 Temmuz 2016'da İstanbul'da gazi olan Çetinkaya ile aynı gün Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korumakla görevliyken gazilik onuruna erişen polis memuru Güzel'i ziyaret etti.

Vali Aksoy, bu anlamlı ziyaretinde 15 Temmuz'un anısına Çetinkaya ve Güzel'e Türk bayrağı ve plaket takdim etti. Ziyaret sırasında Aksoy’a, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak eşlik etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy (sağ 2), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla...

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy (sağ 2), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla FETÖ'nün hain darbe girişiminde gazi olan Özcan Çetinkaya'ya (sol 2) ziyarette bulundu. Ziyarette Aksoy'a, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya da (solda) eşlik etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy (sağ 2), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla...

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy (sağ 2), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla FETÖ'nün hain darbe girişiminde gazi olan Özcan Çetinkaya'ya (sol 2) ziyarette bulundu. Ziyarette Aksoy'a, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya da (solda) eşlik etti.

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