Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan İzmir'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Acı Kaza: Mustafa Kayhan Hayatını Kaybetti

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Kayhan, Cumhuriyet Mahallesi'nde, Talip B. (75) tarafından kullanılan 35 GB 7884 plakalı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza Detayları

Olayla ilgili ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Ağır yaralanan Kayhan, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü Talip B. ise Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yakalandı. Kayhan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Cenaze Töreni Planlandı

Mustafa Kayhan'ın cenazesi, kara yoluyla memleketi Diyarbakır'a götürülecek. Ulu Cami'de yarın ikindi vakti cenaze töreni düzenlenmesi planlanıyor.

Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan Genel Müdür Kayhan, kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.