DOLAR
37,93 -0,04%
EURO
40,87 -0,03%
ALTIN
3.822,1 -0,53%
BITCOIN
3.223.814,43 0,36%

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan İzmir'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Mustafa Kayhan, İzmir’deki trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kazanın ayrıntıları ve cenaze töreniyle ilgili bilgiler haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 22:50
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan İzmir'de Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Acı Kaza: Mustafa Kayhan Hayatını Kaybetti

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Kayhan, Cumhuriyet Mahallesi'nde, Talip B. (75) tarafından kullanılan 35 GB 7884 plakalı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza Detayları

Olayla ilgili ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Ağır yaralanan Kayhan, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü Talip B. ise Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yakalandı. Kayhan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Cenaze Töreni Planlandı

Mustafa Kayhan'ın cenazesi, kara yoluyla memleketi Diyarbakır'a götürülecek. Ulu Cami'de yarın ikindi vakti cenaze töreni düzenlenmesi planlanıyor.

Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de kamyonetin...

Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan Genel Müdür Kayhan, kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cory Booker, Trump Politikalarına Karşı 25 Saatten Fazla Konuştu!
2
Muş'ta 23 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
3
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Boykot Çağrılarına Sert Tepki
4
Fas'ta Gazze'ye Destek İçin 30 Şehirde Gösteri
5
Bakan Tunç'tan Boykot Çağrılarına Sert Tepki: 'Hukuka Aykırı'
6
Çin, Tayvan Boğazı'nda Askeri Tatbikata Başladı
7
MHP'li Özdemir'den CHP'ye Sert Tepki: 'Hukukun Üstünlüğüne Saygı Gösterin'

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!