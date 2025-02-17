Etna Yanardağı'nın Kül Püskürtmesi Hava Ulaşımını Aksattı

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki aktif yanardağ Etna, son günlerde gerçekleştirdiği kül püskürtme faaliyeti ile hava ulaşımında aksaklıklara neden oldu. Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı'nı yöneten SAC şirketi, sabah saatlerinde bir açıklama yaparak, Etna'nın güneybatısındaki hava sahasının yerel saatle 15.00'e kadar uçuşa kapatıldığını duyurdu.

Şirketin açıklamasında, Katanya Havalimanı'ndan kalkış yapan seferlerde şu an için herhangi bir kısıtlamanın olmadığı ancak yolculara uçuş durumlarını kontrol etmeden havalimanına gelmemeleri gerektiği uyarısı yapıldı.

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, Etna Yanardağı'ndaki yoğun volkanik faaliyetler, özellikle son günlerde hava ulaşımını ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Son 24 saatte Katanya Havalimanı'na yönelik 32 uçuş başka havalimanlarına yönlendirildi, Lufthansa ve Easyjet gibi hava yolları da Katanya'ya bazı seferlerini iptal etti.

Öte yandan, Etna'nın yoğun kül püskürtmesi nedeniyle yanardağın çevresindeki yerleşim yerlerinde volkanik kül yağmurları yaşandı. Etna'da son 8 gün boyunca farklı kraterlerde lav akıntısı ve kül püskürtme gibi farklı volkanik faaliyetler gözlemleniyor.

Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliğini taşıyan Etna, en son 2024'ün yaz aylarında şiddetli kül ve lav püskürmesi gibi volkanik faaliyetler sergilemişti.