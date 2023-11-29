Ev hanımlarına en az 7500 TL maaş bağlanıyor! Bu şartları sağlayan kadınlara emeklilik hakkı!

Ekonomideki güncel gelişmeler, Meclis'e sunulacak olan yeni torba kanun teklifi ile bir kez daha şekilleniyor. 80 maddeden oluşan bu yasa teklifi, içerisinde önemli düzenlemeler barındırıyor. En dikkat çekici maddelerden biri ise ev hanımlarına emeklilik hakkı getirilmesi.

Ev hanımları, yeni teklifle birlikte isteğe bağlı sigorta sistemi aracılığıyla sosyal güvenceye kavuşacaklar. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıyla devreye alınacak destek, ev hanımlarının sigorta primlerinin üçte birini oluşturacak. Bu destek, mevcut asgari ücretle kıyaslandığında aylık 1.430 lira civarında bir miktara denk geliyor.





Ev hanımlarının daha erken emekli olmalarını sağlamak için düzenleme yapılacak, böylece prim ödemeleri azalacak. Sigortalı ev hanımları, bu düzenleme sayesinde ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler. Kısmi emeklilik için gereken gün sayısı, yeni teklif ile birlikte 4.500 güne kadar düşecek, önceki 5.400 gün şartı ortadan kalkacak. Ayrıca, çocuk sayısına göre belirlenen erken emeklilik imkanları da gündemde. Çalışan anneler için yıpranma düzenlemesi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Doğum borçlanmasıyla ilgili düzenleme ise son aşamaya ulaşacak.

Öte yandan, torba yasa tasarısı içerisinde depremden etkilenen illerde fahiş fiyat artışlarına cezaların artırılması öngörülüyor. İnşaat yapım işlerinde ve yapı malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapanlara katlı idari para cezası getirilecek. Bu kapsamda, cezaların 10 kat artırılması üzerinde duruluyor. Çek Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle çekin tarihinden önce bankaya ibrazını geçersiz kılan düzenleme ise 31 Aralık 2025'e kadar uzatılacak. Yeni kanun teklifi, ekonomideki dengeleri ve sosyal güvenlik sistemini güçlendirme adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.