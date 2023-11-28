Ev sahibinden kiracısına baltalı saldırı: Görüntüler pes dedirtti

Ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan baltalı olay adeta kan dondurdu. Evinde oturan kiracısından evi boşaltmasını isteyen ev sahibi ve kiracı arasında tartışma yaşandı. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan olayı görenler şaşkınlıkla izledi.

Ev sahibinden kiracısına baltalı saldırı: Görüntüler pes dedirtti
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan apartmanda 2 ay önce dairesi satın alan doktor olduğu öğrenilen İ.A., kiracı S.H.D.'den evi boşaltmasını istendi. Gelen iddialar üzerine kiracı, evden çıkmak için 6 aylık zamanı olduğunu ve bu süre içerisinde evi boşaltacağını belirtti. Fakat ev sahibi İ.A. ise telefonla aradığı kiracısından hemen boşaltmasını istedi.

balta ile saldırı

İkili arasında çıkan tartışma sonrasında arbede çıkarken İ.A. arabasından balta alarak kiracısına saldırıda bulundu. Kiracıyı darp ederek olay yerine sağlık ekipleri geldi. S.H.D. hastaneye kaldırılarak İ.A. ise gözaltına alınarak süreç başlatıldı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmasıyla beraber S.H.D verdiği ifadede ev sahibinin evimden çıkmazsan ben seni nasıl çıkartacağımı biliyorum dediğini ifade ederek baltayla saldırıya uğradığını söyledi.

Ev sahibi İ.A. ve kiracısı S.H.D. emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında serbest bırakılma kararı verilerek olay hakkında soruşturma başladığı öğrenildi.

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