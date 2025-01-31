Eyüpsultan'da Aile Katliamı: 17 Yaşındaki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eyüpsultan'da bir dairede babası, annesi, kız kardeşi ve anneannesini silahla öldüren 17 yaşındaki B.Y., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olay, Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki bir apartmanda yaşandı.

Olayın Detayları

Şüpheli B.Y., anneannesi Fatma İnce (71), babası Mehmet Yenigün (43), annesi Aysun Yenigün (32) ve 12 yaşındaki kız kardeşi Z.Y.'yi silahla vurarak öldürdü. Suç aleti olduğu bildirilen silahın olay yerinde bulunduğu, ayrıca zanlının üzerinde bir miktar ziynet eşyası ve para ele geçirildiği öğrenildi.

B.Y.'nin Süreci

B.Y., olay sonrası evden kaçtığı tespit edildikten kısa bir süre sonra, polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Bursa'da yakalandı. GBT sorgulamasında daha önce herhangi bir suç kaydı bulunmayan B.Y.'nin, babasıyla tartışma yaşadığına dair tutarsız beyanlarda bulunduğu ifade edildi.

Şüphelinin, Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra, polis eşliğinde adliyeye gönderildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eyüpsultan'da bir evde babasını, annesini, kız kardeşini ve anneannesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi. Suçta kullandığı silah olay yerinde bulunan zanlının üzerinden bir miktar ziynet eşyası ve para ele geçirildi

Eyüpsultan'da bir evde babasını, annesini, kız kardeşini ve anneannesini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi. Suçta kullandığı silah olay yerinde bulunan zanlının üzerinden bir miktar ziynet eşyası ve para ele geçirildi