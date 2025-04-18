Eyüpsultan'da Kent Lokantası Açıldı

Eyüpsultan'da Kent Lokantası Törenle Hizmete Girdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kurulan Kent Lokantası, Eyüpsultan'da hizmet vermeye başladı. Lokantanın açılışı, Karadolap Mahallesi'nde gerçekleştirilen törenle gerçekleşti.

Açılışta İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın Vurguları

Açılışta konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Kent Lokantaları'nın amacının halkın uygun fiyatlarla, sağlıklı ve besleyici yemek tüketimini sağlamak olduğunu belirtti. Aslan, bu projelerin sosyal bir örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Aslan, Eyüpsultan Kent Lokantası’nın aynı anda 100 misafir ağırlama kapasitesine sahip olduğunu belirterek, lokantada sadece kadın personel istihdam edileceğini vurguladı. Her gün İBB Lojistik Destek Merkezi'nin hijyenik mutfaklarında deneyimli aşçılar tarafından hazırlanan menünün dört çeşit yemek seçeneği sunacağını dile getirdi.

İlk Servis Vatandaşa Yapıldı

Konuşmaların ardından, Aslan'ın lokantada ilk servisi halka gerçekleştirmesiyle birlikte Kent Lokantası faaliyetlerine başlamış oldu. Uygun fiyatlı yemekler için Eyüpsultan halkının yeni adresi olan bu lokanta, sağlık ve lezzeti bir arada sunmaya devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Eyüpsultan'da kurulan Kent Lokantası hizmet vermeye başladı.